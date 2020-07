Venemaa jättis trahvi maksmata ning nende kergejõustiklasi ähvardab täielik võistluskeeld

"RUSAFil ei ole raha, et seda trahvi maksta," teatas Venemaa kergejõustikuliidu president Jevgeni Jurtšenko uudisteagentuurile TASS.

Kergejõustikujuht lükkas ümber kriitikute väited ning kinnitas, et alaliit tegi "kõik endast sõltuva", et vajalik raha leida.

5 miljonit dollarit oli alles esimene summa, mis tuli venelastel tasuda, sest kogu trahvisumma on 10 miljonit ning sellele lisandub veel ka 1,3 miljonit dollarit uurimiskulude katteks.

Venelased said karmi rahatrahvi tänavu märtsis, kui selgus, et alaliit oli esitanud võltsitud dokumente, et varjata kõrgushüppaja Daniil Lõsenko kolme andmata dopinguproovi.

Maailma kergejõustikuliidu juhtkonna järgmine koosolek peetakse 28.-29. juulil. Kui WA venelastele ei halasta, ei tohi Venemaa kergejõustiklased enam rahvusvahelistel võistlustel isegi neutraalse lipu all osaleda.