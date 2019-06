IAAF saavutas otsuse Monacos toimunud nõukogu koosolekul, vahendab BBC. IAAF-i enda poolt ametlikku kinnitust veel tulnud pole.

Venemaa sportlased said viimati oma lippu esindada 2015. aasta Pekingi kergejõustiku MM-il. Dopingupattude tõttu Venemaale määratud keeld hakkas kehtima 2015. aasta novembrist.

Venemaa sportlastel on siiski võimalus Doha MM-il osaleda. IAAF-i reeglid täitnud atleetidel on õigus võistelda neutraalse lipu all. Mullu Berliinis toimunud EM-il said sellise võimaluse 70 Venemaa sportlast.

Doha kergejõustiku MM toimub 28. septembrist 6. oktoobrini.