Venelannast maailmameister kritiseeris Venemaa spordijuhte: mis tegelikult 2015. aastal juhtus?

"ARAF-i põhikiri ütleb, et organisatsiooni eesmärk on arendada ja populariseerida kergejõustikut Venemaal. Tegelikult tulevad aga alaliidud vaevu ots otsaga kokku ja sportlased võistlevad kohalikel turniiridel, kus on vähe lootust rahalisteks tasudeks. Kas olete kursis, et meie tulemused on halvenenud ja kergejõustik linnadest on televisioonist kadumas või et Venemaal pole enam eriti kergejõustikustaadioneid? Kas see peaks olema siis märk kergejõustikuliidu poolt tehtud tööst?"

"Keegi ei astunud minu kaitseks välja, kui ARAF-i pealik Dmitri Šljaktin vihjas pärast minupoolset kriitikat, et võin kaotada oma õiguse isegi neutraalse sportlasena võistelda," tõdes Lassitskene. "Kas see on teie arust normaalne? Minu jaoks küll mitte? Siiski tundub, et ühegi teise ametniku jaoks pole veider, et Šljaktin, kes IAAF-i poolt liidust välja saadeti, jätkab tegutsemist ning aitab oma sõpru juhtivatele kohtadele?"

"Tahaksin veel teada, mida on Venemaa spordiministeerium ja olümpiakomitee teinud minu jaoks viimase 4 aasta jooksul? Nii palju erinevaid komisjone on loodud, aga ma pole ühegi töö tulemust veel näinud. Mul pole hetkel isegi neutraalset staatust praegu ega võimalust seda taastada.

Lasitskene tõdes, et ei välista kohtusse minekut. "Kas peaksin isiklikult Šljaktini ja ARAF-i kohtumise andma, kelle "professionaalsus" on viinud praeguse olukorrani? Hüva, eks ma uurin asja. Olen juba ühest olümpiast ja pooleteise aasta jagu rahvusvahelistest võistlustest eemale jäänud. Tundub, et see ei lõppe veel nii pea. Kes on selles kõiges süüdi ja kes annab mulle tagasi selle, mille kaotanud olen?"

"Olen täiesti teadlik, et tõenäoliselt ma ei saa oma küsimustele vastust. Mõned väidavad, et mul ei ole täielikku pilti juhtunust, teised jälle tunnevad kaasa. Mul ei ole aga kumbagi vaja. Ma lihtsalt tahtsin enda, oma fännide ja teiste noorte sportlastega aus olla. Tahan seda, mille jaoks mul õigus on - tahan võistelda. Selle nimel ma võitlen!"

Lasitskene on tulnud kõrgushüppes viiekordseks maailmameistriks (kaks kulda on tulnud sise MM-ilt) ja neljakordseks Euroopa meistriks, millest kaks kulda on tulnud sise EM-ilt.