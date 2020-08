Valgevenelasest olümpiamedalist: Lukašenka pole minu president

Teiste seas on Valgevene liidri Aleksandr Lukašenka teemal terava avalduse teinud 2008. aasta Pekingi olümpia vasaraheite hõbemedalivõitja Vadim Devjatovski, kes ütles Facebookis: "Lukašenka ei ole minu president!"

Devjatovski väljaütlemine tuli paljudele üllatuseks, sest varasemalt peeti teda Lukašenka toetajaks.

Väljaandele by.tribuna.com kommenteeris 43-aastane vasaraheitja oma avaldust pikemalt: "Minu varasem positsioon oli pettekujutelm. Ma reetsin iseennast. See on tähtis. Facebooki lehel tehtud postitus on minu oma. Ärge arvake, et see on häkitud. Kõik on ilmselge. Kirjutasin selle ise ja see oli minu jaoks väga lihtne. Otsustasin selle kirjutada, sest see on tõde. Ma tõesti arvan nii."