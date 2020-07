Valgevene on valmis pakkuma Venemaa sportlastele kodakondsust

Venemaa kergejõustiklastel on hetkel keeld võistelda rahvusvahelistel võistlustel oma riigi lipu alt. Lisaks ei saa nüüd venelased võistelda ka neutraalse lipuga, sest Venemaa ei maksnud ära neile määratud trahvi järjekordsete dopingureeglite rikkumise eest.

“Veel on liiga vara rääkida otsustest ning sammudest, aga me jälgime toimuvat. Kui me saame Venemaa sportlaselt palve vahetada kodakondsust, siis me muidugi kaalume seda,“ ütles Valgevene kergejõustikuliidu president Vadim Devyatovskiy.

“Nad ju ei ole meile võõrad. Kokkuvõttes on mõndade maailma tippsportlaste karjäärid hetkel ohus,” lisab Pekingi olümpiamängude vasaraheite hõbemedalist Devyatovskiy.

“Kui need sportlased on sunnitud loobuma olümpiamängudest või lausa oma karjäärist, ei ole see kaotus ainult Venemaale, vaid kogu maailma spordile,” rääkis Valgevene alaliidu juht.

Mitmed Venemaa tippatleedid reageerisid kurjalt nende alaliidu otsusele mitte maksta trahvi. Kõrgushüppe maailmameister Maria Lasitskene on öelnud, et ta on valmis lahkuma Venemaalt, et võistelda teise riigi eest. “Iga võimalus, kaasaarvatud Venemaalt lahkumine, ei ole välistatud. Ma olen tüdinenud sellest vigasest juhtimisest, mis on viimase viie aasta jooksul toimunud,” rääkis Lasitskene.

WA kohaselt peab sportlane enne teise riigi esindamist läbima kolmeaastase ooteperioodi ning talle peab olema tagatud täieõiguslik kodakondsus.