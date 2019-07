Vaikse ookeani mängudel võideti poolmaratoni kuldmedal sokkides

Kurase võiduajaks märgiti 29.55. Teisele kohale tuli Saalomoni saarte esindaja Dianah Matekali, kes jooksis jalanõudega ja kaotas võitjale 15 sekundit.

20-aastane Kuras ütles pärast jooksu mängude kodulehele: "Jah, ma võitsin selle ainult sokkides joostes. See on mu isiklik otsus, ma pole kunagi jalanõudes jooksnud, seega ma ei oleks end nendes mugavalt tundnud. Kui ma jalanõusid jalga proovisin, tundusid jalad liiga rasked ja see ei meeldinud mulle."

Kurasile oli see juba nende mängude teine medal. Neljapäeval võitis ta hõbeda 10 000 meetri jooksus.

Kolmas koht kuulus samuti Saalomoni saarte jooksjale Sharon Firisuale. Teisena lõpetatud naise tulemus oli 1:30.10, Firisua aeg 1:32.36.

