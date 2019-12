Uus-Meremaa sajandi parim sportlane suri 80-aastaselt

Snell on viimane meesjooksja, kes on suutnud olümpiamängudel võita korraga nii 800 kui 1500 meetri jooksu. See juhtus 1964. aastal Tokyos. Neli aastat varem Roomas oli ta võitnud kulla 800 meetris.

Omal ajal hoidis kuulus jooksumees enda käes nii 800 meetri kui miilijooksu maailmarekordit.

Snell on valitud Uus-Meremaa eelmise sajandi parimaks sportlaseks.