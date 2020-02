Uus dopinguskandaal: Rootsis jäi järjekordne sportlane dopinguga vahele

Uudist kinnitas ka Rootsi Kergejõustikuliidu peasekretär Stefan Olsson. Lisaks nimele pole ka teada, mis alaga täpsemalt sportlane tegeles.

Dagens Nyheteri teatel pole sportlane rootslane, aga kuulub ühte kohalikku spordiklubisse ja saab seega Rootsi meistrivõistlustelt osa võtta. Väljaandele teadeolevalt on tegu mitmekordse medalistiga kohalikel meistrivõistlustel. Sportlane andis positiivse dopinguproovi 17. detsembril.

Tegu on juba kolmanda dopingujuhtumiga Rootsis veebruarikuus. Alles kuu alguses teatas Dagens Nyheter, et dopinguga on vahele jäänud vabamaadluse maailmameister ja olümpiabõbe Jenny Fransson. Kõigest loetud päevad hiljem selgus, et mullu detsembris murdmaajooksu Euroopa meistrivõistlustel Lissabonis Rootsile kuldmedali võitnud Robel Fsiha on samuti positiivse dopinguproovi andnud.