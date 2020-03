Uuele alale keskenduv Caster Semenya jooksis võimsa isikliku rekordi

800 meetri jooksu kahekordse olümpiavõitja senine tippmark oli 24,26.

Tokyo olümpiale pääsemiseks on aga Semenyal vaja veel kiireimi joosta, sest 200 meetris on osavõtunorm nii kõva kui 22,80.

Rahvusvaheline kergejõustikuliit ei luba Semenyal hetkel 400 kuni 1600 meetri distantsidel osaleda, sest tema testosterooni tase on lubatust kõrgem. Starti pääsemiseks peaks 29-aastane aafriklanna kasutama testosterooni alandavaid ravimeid, kuid ta on sellest keeldunud.

"Minu unistus on alati olnud ja jääb ka edaspidi võistelda kõrgeimal tasemel. Seega olen otsustanud vahetada ala. Otsus pole olnud kerge, kuid ootan seda väljakutset põnevusega ja annan endast parima, et Tokyosse jõuda," kinnitas Semenya, et keskendub nüüd 200 meetri jooksule.