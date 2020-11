Usain Bolt: minu rekordite alistaja pole veel jooksurajal

Kolm hooaega tagasi tippspordiga lõpparve teinud Bolti rekordid on vägevad - 100 meetris 9,58 ja 200 meetris 19,19. Koos kaasmaalastega püstitas jamaikalane maailmarekordi ka 4 x 100 m teatejooksus.

"Ma arvan, et keegi ei ulatu minu rekorditeni veel. Arvan, et see inimene, kes need ületab, pole veel jooksurajal," sõnas Bolt väljaandele Marca.

"See tase, mille ma rekordite püstitamiseks pidin saavutama, tuli väga pika ja raske tööga. Ma arvan, et minu füüsilised eeldused, et ma olen pikk, aitas tõsiselt kaasa. Ma usun, et läheb veel aega, enne kui keegi nende rekordite lähedale jõuab," lisas jamaikalane.

34-aastane Bolt tunnistas, et mõtles enne Tokyo olümpiat ka suurele tagasitulekule, kuid treener tõi talle aru pähe.

"Istusime maha ja rääkisime pisut tagasitulekust, vahest olümpia ajaks. Treener ütles mulle, et ma võin küll sellest rääkida, kuid ma ei tee seda, sest ma vihkan treenimist ja seetõttu ta teabki, et ma ei tule tagasi."