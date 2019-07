USA teivashüppaja tõusis läbi aegade maailma edetabelis kolmandaks

Kendricksist on enamat suutnud vaid Renaud Lavillenie (6.16) ja Sergei Bubka (6.15), 6.06 on kirjas ka austraallasel Steve Hookeril. Ent kõik need tulemused sündisid sisehallis. Välitingimustes on 6.06-st kõrgemale hüpanud vaid Bubka, kellel on õues kirjas 6.14.

USA meistrivõistlused on ühtlasi Doha MM-i katsevõistlusteks. Lapse sünni järel tippsporti naasnud kuuekordne olümpiavõitja ja 11-kordne maailmameister Allyson Felix ei suutnud 400 meetri jooksus MM-ile pääseda, jäädes ajaga 51,94 kuuendaks.

Küll võib kuues koht tähendada, et ta võetakse 4x400 meetri varuvõistlejana siiski Dohasse kaasa.

Meeste 400 meetri tõkkejooksu võitis Rai Benjamin ajaga 47,23. Maailma edetabelit juhib norralane Karsten Warholm (47,12.).