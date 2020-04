USA kinnitas olümpia katsevõistlusteks uue kuupäeva

Algselt pidid kergejõustiklaste olümpia katsevõistlused toimuma tänavu juunis ja Tokyo olümpia algama 24. juulil.

Eelmisel nädalal oli USA kergejõustikuliit koondanud oma 65-st töötajast seitse ning vähendanud tegevjuhi palka 20% võrra, et koroonaviirusest tingitud majanduskriisi tingimustes eelarvega tasakaalu jääda.

USA-s on koroonakriisi tõttu ära jäetud juba kümneid kergejõustikuvõistlusi. Neist kõige suurema tulu on siiani alaliidule andnud just olümpia katsevõistlused, mis tõid näiteks 2016. aastal sisse umbes 5 miljonit dollarit.

Tokyo suveolümpia uueks algusajaks on määratud 23. juuli 2021.