USA kergejõustikutäht jättis aasta jooksul kolm dopinguproovi andmata

Tippsportlastel lasub kohustus dopinguametnikele oma asukoht teatada, et neid saaks igal hetkel kontrollida. Kui sportlasel jääb aasta jooksul vähemalt kolmel korral analüüs andmata, võrdsustatakse see positiivse prooviga, mille eest on karistuseks tavaliselt kaheaastane võistluskeeld.

Hiljuti on sarnase rikkumise eest kaheaastase keelu saanud näiteks tippsprinter Christian Coleman ja 1500 meetri maailmameister Elijah Manangoi.

Mullu Pan-Ameerika mängude võitjaks tulnud Craddock on maailmameistrivõistlustel saavutanud neljanda koha.