USA jooksulegend 400 meetri maailmameistri dopinguskandaalist: näeme uuesti aastal 2022

Bahreini veerandmailerile on määratud hetkeseisuga rahvusvahelise kergejõustikuliidu poolt ajutine võistluskeeld.

Naser väitis, et pole kunagi meelega dopingusüsteemi petnud ega dopingukütte vältinud. "Ma pole kunagi petnud ega kavatse seda kunagi teha. Mul jäi vaid kolm proovi andmata, mis on normaalne. Seda juhtub. See võib juhtuda igaühega. Ma ei taha, et inimesed sellest segadusse satuks, sest ma ei petaks kunagi," teatas mullune maailmameister.

Johnsoni arvates on aga asi väga lihtne ning sellisele rikkumisele peaks järgnema automaatne karistus. "Mina keskendun ainult faktidele. Mina saan aru, et aasta jooksul kolme dopinguproovi andmata jätmine on automaatselt kahe-aastane võistluskeeld. Tema kommentaarist jääb mulje, et ta ei vaidlusta kolme dopinguproovi andmata jätmist, seega näeme uuesti aastal 2022. Tehtud." kirjutas 52-aastane USA jooksulegend sotsiaalmeedias.