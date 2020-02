USA jalutu jooksja võitleb Pistoriuse eeskujul õiguse eest võistelda päris olümpial

Proteesidega jooksev Leeper kvalifitseerus ka 2019. aasta maailmameistrivõistlustele, kuid rahvusvaheline kergejõustikuliit teda sinna lõpuks ei lubanud. Nüüd seisab ta enda eest CAS-is, mis andis 2008. aastal sarnases juhtumis õiguse tervete olümpial joosta lõuna-aafriklasele Oscar Pistoriusele.

30-aastane Leeper on 400 meetrit jooksnud ajaga 44,30, mis on piisav, et osaleda juunis USA olümpia katsevõistlustel.

"Ma usun, et CAS tunnistab, et mul pole tervete sportlaste ees eelist. Ma tahan lihtsalt võrdset võimalust nendega võistelda," ütles Leeper.

Leeper, kellel juba sündides põlvest allpool jalgu ei olnud, kasutab sama advokaatide tiimi, mis 2008. aastal Pistoriuse eest seisis ja ta 2012. aasta Londoni olümpiale võistlema viis. 2015. aastal muutis aga rahvusvaheline kergejõustikuliit reegleid selliselt, et sportlane ise peab tõestama, et tal pole tervete jooksjate ees eelist. Leeperi advokaat Jeffrey Kessler nimetab sellist nõuet inimõiguste rikkumiseks.

Londoni paraolümpial võitis Leeper 400 meetri jooksus hõbeda ja 200 meetris pronksi. 2016. aasta Rio paraolümpial ei osalenud ta positiivse dopinguproovi tõttu, mis tuvastas kokaiini tarvitamise.