Uganda jooksja purustas 10 kilomeetri maailmarekordi

23-aastane ugandalane parandas senist maailmarekordit koguni kuue sekundiga. Senine maailma tipptulemus kuulus alates 2010. aastast keenialasele Leonard Komonile.

Cheptegei läbis keskmiselt 2 minuti ja 40 sekundiga ühe kilomeetri. Poole distantsi peal oli tema ajaks 13 minutit ja 24 sekundit. Uganda sportlase nimele kuulub ka 15 km maailmarekord, kui 2018. aastal jooksis ta vahemaa läbi ajaga 41 minutit ja 5 sekundit.

Cheptegei krooniti tänavu Dohas toimunud MM-il 10 km jooksu maailmameistriks.

"Milline aasta see ikka on olnud," vahendas BBC sportlase sõnu. "Ma ei suuda seda uskuda. Teadsin, et Valencias on üks kõige kiireimaid radu. On väga eriline tunne saada hakkama sellega, milleks siia tulime."