Uganda ja Etioopia imejooksjad uuendasid maailmarekordeid

24-aastane Cheptegei viis rekordnumbrid 26.11,02-ni, joostes 2005. aastast Kenenisa Bekele nimele kuulunud tippmargi (26.17,53) üle kuue ja poole sekundiga.

Vahetult enne Cheptegei imejooksu püstitas Valencias naiste 5000 meetri jooksus uue maailmarekordi 22-aastane etiooplanna Letesenbet Gidey, kelle uued rekordnumbrid on 14.06,62.

Senine 5000 meetri tippmark püsis 2008. aastast Tirunesh Dibaba nimel 14.11,15-ga.

Augustis läbis Joshua Cheptegei 5000 meetrit ajaga 12.35,36, ületades 2004. aastast Bekelele kuulunud maailmarekordi kahe sekundiga.

Joshua Cheptegei viis 5000 meetri distantsil rekord 12.35-ni. Mida suudab ta kaks korda pikemal võistlusmaal? AFP/Scanpix

Tänase Cheptegei rekordjooksu ajagraafik oli sätitud nõnda, et jänesed pidid vedama 1500 meetrit 3.55-ga, 3000 m 7.52-ga ja 5000 m 13.05-ga. Viimane tempomeister oli Keenia staier Nicolas Kimeli, kes pidi Cheptegeid aitama kuni läbitud on kuus kilomeetrit, edasi pidi rekordi ründaja üksinda hakkama saama.

Endine rekordimees Haile Gebrselassie oli veendunud, et Cheptegei on võimeline rekordit uuendama. "Võrreldes ajaga, mis ta jooksis 5000 meetris, pole 10 000 meetrit nii raske. Muretsen, et kui ta saab jagu 26 minuti piirist, siis läheb teistel selle rekordi purustamine väga raskeks."

