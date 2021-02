Tüdruksõbra tapnud Oscar Pistorius võib kohtu vea tõttu varem vabadusse pääseda

Pistorius tulistas kaheksa aastat tagasi läbi vannitoa ukse oma tüdruksõpra Reeva Steenkampi, kes suri koheselt. Kuigi maailma kiireim jalgadeta mees väitis kohtus, et tulistas seetõttu, et arvas vannitoas olevat sissetungija, mõisteti ta tahtliku tapmise eest 15 aastaks vangi.

Nüüd on Lõuna-Aafrika kohus leidnud, et Pistoriuse vanglakaristuse pikkuse määramisel on tehtud viga, sest ei arvestatud, kuna talle mõrvasüüdistus esitati ja kui kaua ta oli juba vahi all viibinud, kirjutab Daily Mail.

See viga tähendab, et Pistorius võib vanglast vabaneda 18 kuud varem kui algselt arvati. Pistorius saab ennetähtaegset vabanemist taotleda juba 2023. aastal.

Briti ajaleht kirjutab, et 29-aastaselt surnud Steenkampi perekond on sellisest uudisest väga nördinud.

Steenkampi vanemaid esindav advokaat Tania Koen ütles, et perekonnal on eriti valus seetõttu, et viga ilmnes just siis, kui Reeva surmast hakkab mööduma täpselt kaheksa aastat. Pistorius tappis tüdruksõbra 14. veebruaril 2013.

"See aastaaeg on Reeva vanemate jaoks alati eriti traumaatiline. Kuigi nad saavad aru, et kõik teevad vigu, on valus, et eksimus avastati just nädal enne Reeva surma aastapäeva," sõnas Koen.

Peretuttav lisas: „Sel aastaajal meeldib perel omaette olla ja neil on Reeva jaoks oma privaatne tseremoonia, kus nad viivad randa lilli ja mälestavad teda."

Pistoriuse karistuses avastati viga, kui tema advokaat Julian Knight nõudis juhtumi uuesti uurimist.