Treener purjuspäi võistelnud Venemaa sportlasest: ta hakkas jooma kurvastusest

Uhhovi treener Pavel Voronkov meenutas Sports.ru-le, et tema õpilase jaoks oli 2008. aasta väga raske. Esmalt jäeti ta välja Pekingi olümpiamängudele sõitnud Venemaa koondisest ja seejärel läks ta sõbratariga lahku.

“Enne Lausanne`i võistlust oli Vanjal isiklikus elus probleeme, ta läks sõbratarist lahku... Mõistagi on selge, et see kõik ei saa olla vabanduseks. Vanja ei kuritarvitanud kunagi alkoholi, see pole sugugi tema stiil, kuid tol hetkel said negatiivsed emotsioonid temast võitu," rääkis Voronkov.

Uhhov tarvitas Lausanne`i jõuproovi eel viina ja Red Bulli segu ning ei suutnud seejärel teha ühtegi korralikku katset.

Venemaa rekordiomanik Uhhov on ületanud sisetingimustes kõrguse 2.42. Sellest enam on suutnud vaid maailmarekordimees Javier Sotomayor (2.45) ja Mutaz Essa Barshim (2.43).