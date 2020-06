Tormihoiatus konkurentidele: Rootsi vägilane põrutas kodumaal ketta üle maagilise piiri

"Minu treener Vesteinn Hafsteinsson ütles, et heide oli hea, kuid palju on veel varuks," rääkis 27-aastane Stahl jõuproovi järel Aftonbladetile. "Ma ei visanud sajaprotsendilise jõuga. Olin natuke ettevaatlik."

Aastaid Gerd Kanterit treeninud islandlane Hafsteinsson kinnitas samuti, et Stahl on suurepärases vormis. "See oli alles algus. Tal on veel palju anda. Daniel on uskumatus vormis, kuid ta pole seda veel võistlusel näidanud. Tal oli seda vaja pärast kaht esimest võistlust," rääkis treener, kelle hoolealuse senine parim tulemus tänavu pärines 11. juunist, kui ta heitis Oslos 65.92.

"Ma pole kunagi eriti sellepärast muretsenud ning ja tean, kui kaugele olen treeningul heitnud," lisas Stahl, kelle isiklik rekord on 71.86. "Siiski on hea teha seda ka võistlustules. Esimesed kaks jõuproovi ei kulgenud mul eriti hästi."

Helsingborgis toimunud võistlusel näitas võimast vormi ka Simon Pettersson (26), kelle parimaks tulemuseks jäi 67.10.