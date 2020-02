Tormihoiatus konkurentidele: Kanteri endise treeneri sõnul heitis Rootsi vägilane treeningul uue maailmarekordi

Kuigi islandlasest treener täpset tulemust ei mainud, ületas Stahl sellega seni Gerd Kanteri nimel olnud siserekordi, milleks on 2009. aastal heidetud 69.51. Tõsi, Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF kettaheite sisemaailmarekordit ametlikult siiski ei tunnista.

"Nüüd on see tehtud ja saan rahulikult olümpiale keskenduda," rääkis Stahl Aftonbladeti vahendusel.

Stahl lisas, et on saanud inspiratsiooni kaasmaalasest Armand Duplantisest, kes hiljuti teivashüppes maailmarekordi enda nimele sai, ületades kõrguse 6.17. "Tahan samuti uue maailmarekordi püstitada," sõnas kettaheitja.

"Treeningud on nii sügisel kui talvel hästi läinud ja Daniel on tugevam kui iial varem," lisas Hafsteinsson, kes mäletatavasti aastaid hoopis Kanteri treeneriks oli. "Daniel on praegu heidetel veidi ebastabiilne, nagu sellisel aastaajal ikka, aga ta heidab kaugele. Hiljuti ületas ta 70 meetri joone."