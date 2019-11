Tokyo linnapea on ROK-i otsuses pettunud: meie arvamust ei küsinud keegi!

"Me ei saa lõpliku otsusega nõustuda, kuid võistluspaiga muutmine on ROK-i pädevuses," väljendas tänasel pressikonverentsil nördimust Tokyo linnapea Yuriko Koike. "Lõppude lõpuks on kõige tähtsam tagada järgmise aasta mängude edukus."

"Ma leian, et me peame edasi liikuma. Ma ei nõustu sellega, aga seda otsust poleks saanud vältida," lisas Koike. Jaapani uudisekanalite teatel nimetas Koike lõpplahendust "valulikuks otsuseks, mitte kokkuleppeks".

ROK-i president Thomas Bach hakkas maratoni Tokyost välja viimise suunas tegutsema pärast Doha kergejõustiku MM-i, kui ta nägi, et ligi 40% naiste maratonil osalejaid ei suutnud ekstreemselt kuumas kliimas jooksu lõpetada.

Koike heitis olümpia katuseorganisatsioonile, Tokyo 2020 korraldajatele ja rahvusvahelisele kergejõustikuliidule ette, et nii äkilist otsust linnavalitsusega üldse läbi ei arutatud.

Ta lisas, et Tokyo oli kuumadeks sportimistingimusteks eriliselt valmistunud, paigaldanud külma udu piserdavaid masinaid ja ehitanud võistlusradu soojust vähendavatest materjalidest.

"Sportlaste huvid on muidugi kõige tähtsamad, aga kes otsustas Sapporo kasuks ja veel nii ruttu? Mingit arutelu ei olnud. Me olime teinud mitmeid ettevalmistusi ning minu arvamus, et see peaks toimuma Tokyos, ei ole muutunud."

Olümpia korraldajad seisavad nüüd rida väljakutsete ees. Nad peavad välja mõtlema, palju maratoni Sapporosse viimine maksma läheb ning mida võtta ette pealtvaatajatega, kes on juba piletid soetanud ja Tokyosse nendeks päevadeks majutuse broneerinud.