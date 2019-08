Tõkkesprindi valitseja tõmbas sportlaskarjäärile joone alla

32-aastane Austraalia kergejõustikutäht loobub terviseprobleemide tõttu, sest tema keha ei pea raskete vigastuste järel enam tõsistele treeningutele vastu.

"Olen täna siin, et teatada teile, et olen otsustanud tippkergejõustikuga lõpparve teha. Need on olnud 16 pikka aastat, mis olid ühtlasi väga põnevad ja lõbusad. Minu keha otsustas, et nüüd on aeg sellel minna lasta ja võtta sihikule uued väljakutsed," teatas Pearson täna Sydneys antud pressikonverentsil.

Kuulsa austraallana auhinnakollektsioonis on Londoni olümpiakuld, Pekingi olümpiahõbe, Daegu ja Londoni MMi kuld ning Moskva MMi hõbemedal. Lisaks võitis ta sise-MMilt kulla ja hõbeda ning kaks kulda Rahvaste Ühenduse mängudelt.