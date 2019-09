Tiitlikaitsja peab Doha MMi vigastuse tõttu vahele jätma

26-aastane keenialane, kes võitis 2015. aastal Pekingi MMil hõbeda ja 2017. aastal Londonis kulla, jätab maailmameistrivõistlused vahele hüppeliigese vigastuse tõttu.

Keenia on vaatamata tiitlikaitsja eemalejäämisele 1500 meetri jooksus favoriidiks, sest eelmise MMi hõbemedaliomanik Timothy Cheruiyot on kahe viimase aasta jooksul sel distantsil esikohata jäänud vaid kolmel korral. Kõigil nendel juhtudel on ta alla jäänud vaid koondisekaaslasele Manangoile.

Doha MM algab 27. septembril.