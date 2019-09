Tiitlikaitsja Justin Gatlin sai MM-i eel vigastada

37-aastane Gatlin oli jooksnud umbes 80 meetrit, enne kui jalas teravat valu tundis ning üle finišijoone lonkas. Hoolimata vigastusest sai ta kirja 10,24. Gatlin aidati rajalt ära kaasvõistlejate abil ning tema seisund on hetkel küsimärgi all.

Sarnasel kombel lonkas ta üle finišijoone ka aprillis Grenadal 200 meetri jooksus, kuid siis tuli välja, et tegu oli krambiga.

Võistluse võitis Michael Rodgers, kes sai taganttuule toel kirja 10,04.

Gatlin on 9,87-ga tänavuse aasta maailma jooksvas edetabelis neljas. Kõige kiirema staadionisirge on läbinud tänavu Christian Coleman, kelle hooaja tippmark on 9,81.