Therese Johaug võistleb juuni alguses Bisletti mängudel

Nii Johaugi mänedžer Jörn Ernst kui Bisletti kergejõustikuvõistluste peakorraldaja Steinar Hoen ütlesid Norra meediale, et nad ei anna täna ühtegi kommentaari. Rahvusringhäälingu NRK teatel on aga kindel, et teisipäevasel pressikonverentsil astub üles ka Johaug.

Väidetavalt osaleb Johaug Oslos 3000 meetri jooksus, kus Karoline Bjerkeli Grøvdal üritab püstitada Norra rekordit. See tippmark püsib juba 41 aastat Grete Waitzi nimel ajaga 8.31,75.

Mõistagi peetakse Bisletti kergejõustikuvõistlus koroonaviiruse leviku tõkestamiseks ilma pealtvaatajateta.