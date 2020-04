Therese Johaug plaanib osaleda Pariisi kergejõustiku EM-il. Naise võimed lubaksid valitud alal rünnata isegi medalit

Johaug täitis EM-i normatiivi möödunud aastal Norra kergejõustiku meistrivõistlustel, võites kuldmedali ajaga 32.20,86, mis on vaid sekundi võrra aeglasem 2018. aastal EM-i pronksi võitnud rootslanna Meraf Bahta tulemusest.

Johaug kommenteeris hiljem, et pole spetsiaalset jooksutreeningut teinud, vaid osales kodustel meistrivõistlustel lihtsalt lõbu pärast.

"See on päevakorras senikaua kuni Euroopa meistrivõistlused veel päevakorras on. Me pole teisi plaane teinud. Lõplikku otsust pole. Oleneb, kuidas treeningud lähevad või kas ta saab vahepeal vigastada. Aga huvi on endiselt olemas," ütles Johaugi mänedžeri Norra uudisteagentuurile NTB.

Pariisi EM peaks toimuma 25.-30. augustini. Võistluste edasilükkamisest või ärajätmisest pole esialgu veel juttu tehtud.