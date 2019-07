Therese Johaug kolib kergejõustikustaadionile ja asub püüdma tiitlit 10 000 m jooksus

Johaug soovis esialgu osaleda 5000 m distantsil, kuid sel alal ei lubatud teda Norra meistrivõistlustel starti, kuna tal on tänavu norm täitmata. Kuna 10 000 m jooksus ei ole eelnev normi täitmine vajalik, siis otsustas suusaäss end pikemal distantsil proovile panna.

„5000 m jooks oleks meie programmi paremini sobinud,“ tunnistas Johaugi treener Pål Gunnar Mikkelsplass NRK-le. „Mõistame kergejõustikuliitu ning saame aru, et nad peavad reegleid järgima.“

Norra meistrivõistlused on kavas eeloleval nädalavahetusel. Suusastaare on stardis teisigi. Naiste 5000 m distantsil on rajal Astrid Uhrenhold Jacobsen. Meeste 10 000 m distantsil on kaasa löömas Didrik Tönseth, kes on varasemalt kroonitud näiteks krossijooksus Norra meistriks.

Kõik kolm nimetatud sportlast on suusatajatena tõusnud nii olümpiavõitjateks kui ka maailmameistriteks.