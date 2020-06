Therese Johaug kasutab abivahendit, mis oli pikalt keelatud

Jutt on nn. virtuaalsest jänesest - staadioniraja kõrval on liikuvad tulukesed, mis aitavad jooksjatel soovitud tempot hoida.

Et Johaugi eesmärk on aeg 31.50 - mullu oli see Doha MM-i kvalifikatsiooninorm - liiguvad tulukesed 25 staadioniringi jooksul just talle sobivas tempos.

Rootsi ajaleht Expressen kirjutas, et ajalooliselt on tegu vahendiga, mida on peetud ebaausaks.

"Selline asi oli sisuliselt kogu kergejõustikuajaloo jooksul keelatud. Aga aasta või kaks tagasi sellest reeglist järsku loobuti. Rahvusvahelise kergejõustikuliidu asjaajamine käis saladuslikult," rääkis Rootsi kergejõustikustatistik Lennart Julin.

"Nägime neid tulukesi ka 2019. aasta Euroopa karikavõistlustel Londonis. Ja nüüd siis jälle. Minu arvates seisneb väljakutse enda võimete kasutamises, mitte kelleltki või milleltki abi saamises. Nüüd teeb suure töö ära masin. See on päris kurb," lisas ta.

Eelmisel suvel läbis Johaug 10 000 meetrit ajaga 32.20,87, aga nüüd on norralanna enda sõnul paremas vormis.

Lisaks Johaugile tulevad Bisletti mängudel starti mitmed maailma tippkergejõustiklased. Osalejate seas on Karsten Warholm, kes jahib 300 meetri tõkkejooksu maailmarekordit, kettaheite maailmameister Daniel Stahl, teivashüppe maailmarekordiomanik Armand Duplantis ning vennad Ingebrigtsenid (Henrik, Filip ja Jakob).