Tero Pitkämäki tegi tippspordiga lõpparve

36-aastane Pitkämäki tegi loobumisotsuse vigastuste tõttu, mis sundisid ta kaks viimast hooaega sisuliselt vahele jätma.

"Minu otsus hakkas küpsema sel varakevadel. Tahtsin siiski sügisel veel paar kuud järele mõelda," teatas Pitkämäki ja lisas: "Mõistagi olen kurb. Kuigi teadsin, et kunagi see päev saabub, on tunne ikkagi tühi. Õnneks on elus lisaks spordile veel nii palju muud huvitavat."

Pitkämäki võitis maailmameistritiitli 2007. aastal, 2008. aastal pälvis ta olümpiapronksi ning lisaks on tema auhinnakollektsioonis MMi hõbe ja pronks ning EMidelt hõbe ja kaks pronksi.

2007. aastal valiti Pitkämäki Euroopa aasta parimaks kergejõustiklaseks, Soome aasta sportlase tiitliga pärjati teda 2007., 2013. ja 2015. aastal. Soomlase odaviske tippmark 91.53 pärineb 2005. aastast.