Teivashüppe superstaaride omapärane võistlus sai põneva lõpplahenduse

Võistlus ei käinud aga selle nimel, kes kõige kõrgema kõrguse ületab. Teivashüppetähed mõtlesid välja põneva formaadi, mille kohaselt tuli 30 minuti jooksul ületada võimalikult palju 5 meetri kõrgusele asetatud latt.

Võistlus kujunes kiirelt Duplantise ja Lavillenie' vaheliseks võistluseks, kellel oli vaheajaks käes vastavalt 18 ja 17 punkti. Ameeriklane Kendriks oli 5 meetrit ületanud selleks ajaks 12 korda. Kendricks oli ka 30 minuti lõppedes kolmas, olles kõrguse ületanud 26-l korral. Duplantis ja Lavillenie leppisid aga viiki. Mõlemad teivashüppetähed ületasid vajaliku kõrguse 36 korda.

Sportlastele pakuti võimalus otsustada võitja kolmeminutilise lisaaja jooksul, ent Lavillenie ei soovinud seda varianti kasutada, sest ei tahtnud vigastusega riskida. Seega jäigi prantslane Duplantisega esikohta jagama.

Enne võistlust:

"Olen väga elevil, et saan taas võistelda ning seda Sami ja Renaud' vastu," rääkis Duplantis. "Kuna pole teada, missugustel võistlustel me taas koos saame osaleda, naudime seda kindlasti väga. Selle võitmine on väga oluline, sest mulle ei meeldi neile kaotada."

Duplantis osaleb võistlusel Louisiana treeningbaasist, Kendricks võistleb Mississippis enda koduaiast ja prantslane Lavillenie võtab osa enda koduhoovist Clermont-Ferrandis.

Jõuproov hakkab Eesti aja järgi õhtul kell 18.