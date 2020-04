Teivashüppe imemehe ema: mu poja kohta tehakse Rootsis inetuid kommentaare, milleks selline kurjus?

Duplantise ema Helena on rootslanna ja endisest teivashüpetipust isa Greg ameeriklane. 20-aastane Duplantis sündis ja kasvas üles USA-s, tema rootsi keel pole päris sorav.

"Tegelikult räägib Armand rootsi keelt paremini kui arvatakse," ütles Helena Duplantis intervjuus Rootsi rahvusringhäälingule.

"Aga kommentaarid, mis tema kohta öeldakse, on olnud päris inetud. Internetis on ju lihtne kiusata, näost-näkku on see palju keerulisem. Olen näinud rohkem kurjust, kui arvasin."

Ema sõnul lähevad poja rootsi keele oskused aina paremaks.

"Armandil oli vanaemaga just maailma kõige pikem rootsikeelne vestlus. Lisaks on ta sel aastal usinalt rootsi keele tunde võtnud. Aga kui talle mikrofon nina juurde pannakse, on lihtsam ennast väljendada inglise keeles," rääkis Helena Duplantis.

"Sellel on kindel põhjus. Aastaid tagasi nõustus Armand rootsi keeles intervjuud andma ja talle saadeti küsimused ette. Kui intervjuuks läks, kasutas ajakirjanik palju keerulisemaid väljendeid, kuigi küsimuse mõte jäi samaks. Pärast seda kadus julgus avalikult rootsi keeles rääkida mõneks ajaks ära," lisas ta.

Ema sõnul peab teivashüppaja ennast võrdselt rootslaseks ja ameeriklaseks.

"Ta elab küll USA-s, aga elukoht ei tähenda kõike. Armandi rootsi keel on viimasel ajal paremaks läinud ja ma loodan, et inimesed annavad talle ja ülejäänud perele võimaluse rootsi keeles rääkida, mitte ei lähe kohe inglise keelele üle."