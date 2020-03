Teemantliiga hooaja algus lükkus edasi

Kui hooaeg pidi algama 17. aprillil Kataris ja seejärel jätkuma Hiina etappidega vastavalt 9. ja 16. mail, siis nüüd pole teada, millal võistlussarjaga alustada saab.

Praeguse plaani järgi on Shanghai üritus plaanis pidada 13. augustil. Doha etapi ja teise Hiina võistluse uued toimumisajad on veel selgumisel. Võib juhtuda, et need peetakse pärast Teemantliiga finaaletappi, mis on kavas 9. - 11. septembrini Zürichis.