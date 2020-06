Stockholmi võistluse peakorraldaja: Johaug pole meie jõuproovile teretulnud

Põhjuseks on asjaolu, et Johaug on kandnud dopingukaristust.

"Me oleme üldiselt vastu nende sportlaste osalemisele, kes on kandnud võistluskeeldu anaboolsete steroidide kasutamise tõttu," teatas Stockholmi kergejõustikuvõistluste direktor Jan Kowalski SVT-le.

Johaug sai 18-kuulise võistluskeelu 2016. aasta sügisel. Norralanna väitis siis, et anaboolne steroid klostebool sattus tema organismi huulepalsami kasutamise kaudu.



Oslos suurepärase jooksu teinud Johaugi aeg oli nii võimas, et see andnuks talle 2018. aasta kergejõustiku EMil kuldmedali.