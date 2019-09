Stockholm jääb Teemantliiga etapist ilma

Rahvusvaheline Kergejõustikuliit (IAAF) vähendab järgmisel aastal Teemantliiga osavõistluste arvu 14-lt 13-le ning oma etapist peavad loobuma just rootslased.

Stockholmi võistluse direktor Jan Kowalski muudatuses suurt draamat ei näe. "Meil on nüüd võimalus korraldada oma võistlus sel viisil nagu ise tahame, ilma et peaksime Teemantliiga direktiive järgima. Saame ise otsustada, mis alad on kavas. Keegi ei kirjuta neid meile enam ette," sõnas Kowalski.

Stockholmi õhtumiiting sõlmis hiljuti Bauhausiga viie aasta pikkuse sponsorlepingu pikenduse, mis tähendab neile tugevat rahalist toetust.

IAAF kinnitab Teemantliiga programmi muudatused oma järgmise nädala koosolekul, mis toimub enne Doha MMi.