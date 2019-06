Spordiarbitraažikohus avaldas pika saaga dokumendid: Caster Semenya on "bioloogiline mees"

Mai alguses tehtud otsusega teatas CAS, et Semenya palvet ei rahuldata. Kuu aega hiljem kuulutas aga Šveitsi ülemkohus, et IAAF-i keeld on ajutiselt peatatud. Pole aga teada, mis ajani Šveitsi ülemkohus keelu peatas.

Nüüd avaldas CAS 163-leheküljelise raporti, kus on ära põhjendatud, miks CAS otsustas maikuus Semenya palvet mitte rahuldada. Raportis on välja toodud, et Semenya on "bioloogiline mees" ning seetõttu nõustus CAS, et ta peab tarvitama testosterooni taset alandavaid ravimeid.

Raportis on ära toodud ka spordikohtus aset leidnud vestlused. Semenya sõnas kohtunikele, et tema nimetamine bioloogiliseks meheks teeb talle "rohkem haiget, kui ta oskaks sõnadesse panna". Raportist saab lugeda veel, kuidas Semenyat nimetatakse "bioloogiliseks meheks, kellel on naise suguorganid". IAAF toob välja, et selleks, et naiste spordis valitseks õiglus, peavad liiga kõrge testosteroonitasemega naisjooksjad tarbima teatud ravimeid.

Semenya saaga IAAF-iga on kestnud juba 2009. aastast saadik, kui pärast esimesi suuri tulemusi rahvusvahelisel areenil palus alaliit, et Semenya läbiks soo testi. Semenya tunnistas, et ta ei soovinud testi teha, kuid IAAF ei jätnud muud võimalust. Raporti järgi rääkis Semenya, kuidas 2009. aastal avalikkuse tähelepanu alla sattumine selle kõige tõttu oli tema jaoks suur alandus.

Sportlase testi tulemust ei ole aga kordagi avalikkusele teatavaks tehtud ning Semenya on sellest ajast saadik võidelnud õiguse eest võistelda naistega võrdselt, ilma, et ta peaks spetsiaalseid rohte tarvitama.