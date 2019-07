Soomlasest odaviske olümpiavõitja ülestunnistus: kui kuulsin eestlaselt, milliseid tablette NSVL-i konkurendid söövad, teadsin, et pean ka ise neid saama

Nevala ütles, et ta ei tea, kes purgi Tallinnas üle andis, kuid kaupa tehti Saviga ja kokkuleppetest peeti kinni.

Jorma Kinnunen kinnitas, et ta vahetuskauba üksikasju ei mäleta: “Ma ei hakka Savi kohta nüüd küll midagi ütlema, elagu rahus!” Kinnuneni sõnul teadsid dopingust rohkem tõstjad. Ta lisas, et Mexico olümpiamängudel Jaan Taltsi eest kuldmedali napsanud Kaarlo Kangasniemi on öelnud, et sai enda tablette just Taltsilt.

Toomas Savi ütles pressikonverentsil, et ta ei ole kunagi dopingut vahendanud. Samuti ei ole ta seda kellelegi soovitanud ega ka ise võtnud, kinnitas ta.

Savi sõnul mäletavad nad toimunut Soome odaviskaja Pauli Nevalaga erinevalt. Nevala rääkis Eesti Päevalehele, et 1968. aastal vahendas Savi talle ja teisele soomlasest odaviskajale Jorma Kinnusele, et sadu neroboli tablette ning nende eest vastutasuks tollal väga heaks tunnistatud firma Heldi alumiiniumoda. Nerobol on anaboolne steroid, mille pruukimine keelati sportlastele alles kuus aastat hiljem.

Savi rääkis, et odatehing käis hoopis teistmoodi. Tema sõnul oli tal Nevalaga eelnev kokkulepe, et kui tema võidab ühe 1967. aastal Soomes peetud võistluse, siis saab ta oda endale. Savi küll kaotas Nevalale võistluse, kuid aasta hiljem oli Nevala tunnistanud, et tema oda maandus lapiti ning tegelik võitja oleks pidanud olema Savi ning kinkis oda Savile."

Tuleb rõhutada, et anaboolsed steroidid keelati Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt alles 1974. aastal, seega ei olnud toona tegu reeglite rikkumisega.

Nevala, kes oli teiste meeste steroiditarvitamise tõttu 1968. aastal jäänud varju, tõusis uute ainete toel taas tippu ning võitis 1970. aastal 55 võistlusest lausa 50. 1970. aastal viskas ta isiklikuks rekordiks 92.64 - enne steroide oli tema tippmargiks 86.33. "Steroidid andsid mulle viie-kuue meetri jagu lisajõudu," kirjutab Nevala oma raamatus. "Pidin neid kasutama, kuna kõik teised tegid samamoodi. Alustasime võrdselt stardijoonelt. Kõik kasutasid aineid, mõned isegi efektiivsemaid."