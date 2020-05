Soome treener: teadsin, et meie kergejõustiklased tarvitavad dopingut, aga ma ei tohtinud sellest rääkida

Jutt käib 1984. aastast, kui pikamaajooksja Martti Vainio võitis Los Angelese olümpial 10 000 meetri jooksus hõbemedali. Hiljem Vainio diskvalifitseeriti, sest tema dopinguproov näitas anaboolsete steroidide kasutamist.

"Kuulsin, et Soome jooksjad võivad keelatud aineid kasutada. Ütlesin seepeale võistkonna arstile, et igaks juhuks oleks vaja sportlasi kontrollida. Testid olid mitteametlikud. Vainio proov oligi positiivne. Ma ei hakanud sellest suurt numbrit tegema, lihtsalt hoiatasin teda. Mõistsin, et kui asja avalikuks teen, lintšitakse mind ära. Eeldasin, et Vainio saab aru, et rohkem ei tohi dopingut tarvitada," meenutas toona Soome kergejõustikuliidu peatreeneri ametit täitnud Lanamäki.

Vainio arvas, et oli kasutanud ainult testosterooni ja eeldas, et see aine oli olümpiaks tema kehast kadunud.

"Tegelikult ma teadsin, et sportlased kasutavad dopingut. Aga kui ametlikku infot polnud, ei lubanud reeglid mul sellest rääkida," rääkis Lanamäki.

Vainio sai esialgu eluaegse võistluskeelu, aga pärast Soome kergejõustikuliidu kaebust lühendati karistust pooleteisele aastale. Tiitlivõistluste medaleid ta rohkem ei võitnud, aga 1986. aasta Euroopa meistrivõistlustel tuli ta 5000 meetri jooksus kuuendaks.