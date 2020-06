Soome sportlane kardab, et dopingupetturid kasutavad praegust olukorda ära

Expresseni andmetel käisid Soome dopinguametnikud tõkkesprinter Kortet kontrollimas 18. mail. Proovid võeti vagunelamus.

"See oli avar ja puhas. Seal oli nii ladu kui tualett. Jätsin nii vere- kui ka uriiniproovid ning mingeid probleeme polnud," meenutas Korte.

"Minu arvates on hämmastav, et Soome antidopinguagentuur on välja pakkunud lahenduse, mis võimaldab neil testimist jätkata ka rasketel aegadel," kiitis soomlanna dopinguametnikke.

Korte lisas, et paljudes teistes riikides ei pruugi antidopinguagentuurid nii tegusad olla. Näiteks Venemaal on sportlaste kontrollimine koroonakriisi ajal sootuks peatatud.

"Olen kindel, et mõned inimesed kasutavad seda olukorda ära, kuid loodetavasti on nad vähemuses," sõnas Korte.