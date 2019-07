Soome odaviskelegend Tero Pitkämäki loodab teha MM-iks tagasituleku

Ruuskanen täitis MM-i normi (83.50) tänavu juunis, kui viskas 85.15. Soomlastest parimal edetabeli kohal on Helander, kelle hooaja parima tulemus on 86.93. Ülimalt lähedale normi ületamisele on olnud ka Toni Kuusela, kellel jäi juunis puudu sellest vaid 10 sentimeetrit.

Lisaks Kuuselale loodab MM-ile pääseda ka 36-aastane Pitkämäki. 2005. aasta maailmameister on põlvevigastuse tõttu rohkem kui aasta võistlustulest eemal olnud. Pitkämäki treeneri Kari Niemi-Nikkola sõnul on mehe tagasitulek aga lähedal.

"Tero on selgelt näidanud paranemise märke. Ta teeb esimese stardi augustis Soome meistrivõistlustel, kui isegi mitte varem," rääkis Nikkola. "Viimase pääsu eest MM-ile ootab ees tihe võistlus."

Pekingi olümpia pronksmedalisti viimane võistlus pärineb 2018. aasta maist, kui ta viskas Vantaas 82.64. Pitkämäki isiklik rekord on 2005. aastal visatud 91.53.