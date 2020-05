Soome odaviskaja lubas teha tubli arenguhüppe: usun sellesse täielikult

Hetkel on Kuusela tippmark eelmisel aastal Paavo Nurmi mängudel visatud 83.40.

"Alustan sellest, et viskan iga võistlus üle 80 meetri. Oluline on saavutada, et seeriad oleks stabiilsed ja üle 80 meetri poleks vaid üks-kaks viset," sõnas Kuusela Soome uudisteagentuurile STT.

Tokyo olümpianormiks on täpselt 85 meetrit ja Kuusela loodab selle alistada lähikuudel. "Tahan suvel visata üle 85 meetri ja usun sellesse täielikult," ütles Kuusela enesekindlalt.

Tänavu talvel veebruaris viskas soomlane Lõuna-Aafrika Vabariigis treeninglaagris olles tulemused 80.12 ja 80.14.