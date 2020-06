Soome mustanahaline jooksja: täitsin normi, kuid olümpiale mind ei lastud

1997. aastal Soome kolinud Kirwa täitis 2004. aasta Ateena olümpiamängude B-normi ja tuli 800 meetri jooksus Soome meistriks, kuid olümpiakoondisse teda ei valitud. Seda vaatamata asjaolule, et 2004. aastal oli ta saanud Soome kodakondsuse.

"Kaks aastat enne olümpiat ütlesin, et vajan stipendiumi, sest soovin esindada Soomet olümpiamängudel. Olümpiakomitee juhid ütlesid mulle ei," sõnas Kirwa ajalehele Iltalehti.

1990ndaid aastaid meenutades lisas ekssportlane, et toona oli väga tavaline, kui talle hõigati tänaval järele: "Tere, must mees!". Kirwa usub, et paljud inimesed ei öelnud seda pahatahtlikult, kuid tänapäevale mõeldes paneb see siiski kulme kergitama.