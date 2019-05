Soome kuulus tõkkejooksja abiellus Saksamaa kergejõustikulegendiga

61-aastane Bryggare ja 54-aastane Drechsler registreerisid oma abielu 31. märtsil Helsingis, kirjutab ajaleht Ilta-Sanomat. Sakslanna uueks nimeks on nüüd Heike Drechsler-Bryggare.

"Arto on selle üle väga uhke, et ma kannan tema perekonnanime," sõnas kuulus sakslanna uudisteagentuurile DPA.

Drechsler-Bryggare lubas, et õpib nüüd soome keele selgeks. Neil on ühine kodu nii Berliinis kui Helsingis.



Mõlemad spordikuulsused on varem abielus olnud. Drechsler-Bryggarel on täiskasvanud poeg eelmisest abielust eksjalgpalluri Andreas Drechsleriga, Bryggarel on eksabikaasa Lottaga kolm last.

1984. aastal Los Angeleses olümpiapronksi võitnud Bryggare 110 meetri tõkkejooksu tippmark 13,35 on siiani ka Soome rekordiks.