Soome kettaheitekuulsus avaldas, et tema autost leiti suures koguses dopingut

Käes on 2002. aasta aprill, kui kettaheitja Tompuri ja kuulitõukaja Ville Tiisanoja sõidavad Hispaania numbrimärkidega Volkswagen Golfiga Hispaanias toimunud laagrist tagasi kodumaale.

Ühel hetkel tõmbasid neli piirivalveametnikku soomlaste duo rajalt maha. Tompuri lisas, et teised autod lasti läbi, aga just neid otsustati kontrollida.

Autot kontrolliti mitu tundi ja selle jooksul leiti suures koguses dopingut: neli ampulli testosterooni, 38 tabletti efedriini ja klenbuterooli. Soomlastelt konfiskeeriti dopinguained ära ja määrati trahv 100 eurot. Olles trahvi ära maksnud, said sportlased teekonda kodumaale jätkata.

"See on täielik müsteerium, kuidas need ained autosse said," meenutas Tompuri. Tompuri lisas, et nad otsustasid koos Tiisanojaga vahejuhtumist mitte kellelegi rääkida.

Pühapäeval 50. sünnipäeva tähistav Tompuri on endine Soome kettaheiterekordi omanik, tema nimele kuulunud tulemuse 69.62 ületas 2007. aastal Lõuna-Aafrika Vabariigi juurtega soomlane Frants Kruger, kelle nimel on tänapäevani Soome rekord: 69.97. Tompuri on viiekordne Soome meister kettaheites.