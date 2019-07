Soome kergejõustikutäht kritiseeris alaliitu: meid sunnitakse kasutama asju, mis meile haiget teeb

Korte väitis, et suured ja jäigad numbrid põhjustavad talle lõikehaavu nii kätes ja kõhupiirkonnas.

"Kui USA meistrivõistlustel on sportlastel ees väike number, siis miks meil on vaja nii ees kui taga kanda tohutult suuri ja kõvasid numbreid, mis ei mahu täielikult ära isegi rinnale?" säutsus Korte Twitteris.

"Tõesti vastik on joosta, kui numbrid kraabivad sind ja lõikavad haavad kätesse ja isegi kõhule," jätkas soomlanna. "Muide, kas mõni korraldaja on kunagi mõelnud, et need tohutud numbrid tekitavad väikestele naistele haavu? Miks meid sunnitakse kasutama midagi, mis sportlasele haiget teeb?"

"Võite proovida oma käsi ja kõhtu paberiga lõigata, et teada saada, kuidas me end tunneme," lisas nääpsuke, 164 cm pikkune soomlanna.

Korte jooksis tänavu suvel 100 meetri tõkkejooksu Soome rekordiks aja 12,72.