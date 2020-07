Soome kergejõustikuäss pahandas telekanaliga: miks meid sunnitakse võistlema kellaajal, mil sportlased juba magavad?

32-aastane Korte süüdistab kergejõustikuvõistlusi üle kandvat Soome rahvusringhäälingut (YLE) sportlaste tervise ohtu seadmises.

"Olen teiste sportlastega arutanud, et miks on YLE-l võim võistluste kellaaegu paika panna? Nende otsuste tõttu on meil iga kord vigastuste risk suurem. Kell 21 on Soomes tavaliselt päris külm temperatuur, umbes neli või viis kraadi külmem kui kolm tundi varem. Sprindis on külma ilmaga traumade oht eriti suur," säutsus Korte oma Twitteri kontol.

"Pealegi lähevad paljud sportlased tavaliselt kell 21 juba magama. See tähendab, et vaimne teravus on kõige madalam, mis ööpäeva jooksul olla saab," lisas ta.

YLE sporditoimetuse juht Joose Palonen ütles Iltalehtis ilmunud vastulauses, et kell 18 on ekraanide ees vähem televaatajaid.

"Televaatajate jaoks on parim aeg kell 19-21. Pealegi on vale väita, et YLE otsustab alade kellaaegu. See, et tõkkesprint on viimane ala, on puhtalt võistluste korraldajate otsus. Kõik on korras, oleme vaatajanumbritega väga rahul," lausus Palonen.

Korte on 100 meetri tõkkejooksus ajaga 12,72 Soome rekordiomanik.