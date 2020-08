Soome ekspert maailmarekordimehe aadressil tehtud dopingusüüdistustest: kus suitsu, seal tuld

Rodtšenkov väidab äsjailmunud raamatus "Võit või surm - Venemaa salajane dopinguprogamm" muu hulgas, et Sedõhh püstitas maailmarekordi dopingu abil.

Roponen sõnas Rodtšenkovi paljastuste kohta: "Tänapäeva sportlaste jaoks on olukord kurb. Praegu on treeneritel kahtlemata rohkem teadmisi, eriti jõu ja kiiruse osas kui Sedõhhi ajastul, tehnoloogia suudab märksa enam abiks olla, kuid ometi jäävad tänaste heitjate tulemused väga kaugele maha."

"Ma ei suuda uskuda, et tänapäeva heitjatel pole sarnast annet kui aastakümneid tagasi võistelnutel. Kuidas saab olla, et enamus kõigi aegade parimatest tulemustest on 20–40 aasta vanused. Noh, kus suitsu, seal tuld," lisas suusatreener Roponen.

Rodtšenkov kirjutab värskes raamatus Sedõhhi kohta järgmist: "Pärast seda, kui Sedõhh püstitas 1986. aastal Tallinnas maailmarekordi, heites Nõukogude Liidu ja Ida-Saksamaa kergejõustiku maavõistlusel 86,66, saime Moskvas tema uriiniproovi. Kuigi ma lahustasin tema proovi destilleeritud veega suhtes 10:1, koormas see mu gaasikromatograafi massispektromeetri üle hiigelsuurte stanosolooli metaboliitide tippudega. Samal aastal püstitas Sedõhh Stuttgardis Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel tänaseni püsiva maailmarekordi, kuid Manfred Donike, kes juhtis maailma parimat dopingukontrolli laborit, ei teatanud midagi. Juri nähtavasti teadis, mida ta teeb."