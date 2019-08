Skandaal kergejõustiku MM-i eel: Usain Bolti mantlipärijat ähvardab võistluskeeld

Nüüd kirjutab Sportsmail, et ameeriklasel on jäänud 12 kuu jooksul andmata kolm dopinguproovi. Tavapäraselt tähendab asjade selline kulg, et sportlast ootab ees 12 kuu pikkune võistluskeeld. Kui niimoodi peakski minema, siis tuleb Colemanil kõrvalt vaadata nii Doha MM-i kui ka Tokyo olümpiamänge.

23-aastane Coleman on Usain Bolti taandumise järel 100 m jooksus suurimaks staariks ning 2017. aastal sõlmis noormees Nike'iga lepingu, mis toob talle sisse seitsmekohalise summa.

Sportsmaili teatel on praegu olukorda arutamas Rahvusvaheline Antidopinguagentuur WADA, USA Antidopinguagentuur USADA ning Rahvusvaheline Kergejõustikuliit IAAF. Lisaks on olukorda selgitamas Colemani advokaadid. Sportsmaili teatel on advokaadid vaidlustanud ühe andmata jäänud proovi ja seetõttu ei ole uudist ka ametlikult avalikkuse ette toodud. Ükski osapool ei ole seni soovinud ka olukorda kommenteerida.

Colemani nimel on praeguseks 60 m jooksu maailmarekord. 100 m distantsil on tema tippmargiks mullu joostud 9,79, mis annab talle kõigi aegade edetabelis seitsmenda koha.

2017. aasta Londoni MM-il võitis ta 100 m distantsil Justin Gatlini järel hõbemedali. Sama autasu teenis ta ka 4x100 m teatejooksus. Mullu krooniti ta aga Birminghamis 60 m distantsil maailmameistriks.

Sportsmail toob välja, et kolme andmata jäänud dopinguproovi on nii mõnelgi sportlasel õnnestunud vaidlustada ja niimoodi võistluskeelust pääseda. 2016. aasta Rio olümpiamängude eel õnnestus niimoodi karistust vältida Suurbritannia jalgratturil Lizzie Deignanil.

100 m jooksu kõigi aegade edetabel: