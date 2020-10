Shaunae Miller-Uibo on nördinud, et tema eest MM-kulla võitnud konkurent pääses segastel asjaoludel dopingukaristusest

Puhta kergejõustiku eest võitlev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) määras tänavu juunikuus Naserile ajutise võistluskeelu, sest ta oli jätnud aasta jooksul neli korda dopinguproovi andmata. Lisaks oli ta uurimise all olnud juba mulluse Doha MMi ajal, sest tal jäid analüüsid andmata 12. ja 16. märtsil ja 12. aprillil 2019.

Hiljem leidis distsiplinaarkomisjon, et aprillikuine rikkumine ei lähe siiski arvesse, sest dopinguametnikule oli antud vale aadress ja ta oli jooksjat otsima läinud hoopis laoruumi ukse taha. Seega jäi Naseril Doha MMil eel aasta jooksul andmata vaid kaks analüüsi ja karistust ei järgnenud.

Kolmas andmata dopinguproov, mis tõi Nigeeria päritolu Bahreini sportlase suhtes uue uurimise, pärines 2020. aasta 24. jaanuarist. Naser pääses aga ka nüüd kahe aasta pikkusest võistluskeelust, sest tema esimene rikkumine ehk 12. märtsil andmata jäänud proov nihutati vastavalt reeglitele kvartali algusesse ehk hoopis 1. jaanuarile 2019.

Miller-Uibo on sellise segaduse tõttu väga häiritud. "Minu mure ei piirdu vaid sellega, et sportlane jättis neli dopinguproovi andmata ja pääses karistusest. Ma olen mures, sest rahvusvaheline kergejõustikuliit (WA) ja AIU peaksid sporti kaitsma. Miks neil kulus nii palju aega, et info avalikuks teha? Kuidas see võimalik on, et kuni MMini, mis peeti 2019. aasta oktoobris, oli see juhtum teiste sportlaste eest saladuses ning kõnealune jooksja ei saanud esialgset võistluskeeldu nagu teistele sportlastele on määratud?" küsib Miller-Uibo sotsiaalmeedias.

Bahama sprinter toob näite, kuidas kaks sportlast, kes olid kolmanda dopinguproovi andmata jätnud mullu aprillis, said juba mõned kuud hiljem ehk augustis esialgse võistluskeelu.

"See on ebaõiglane. Usun, et siin peab olema sügavam põhjus, miks alaliit ja AIU lasid asjal nii kaugele areneda. Palun, president Sebastian Coe, tahan uskuda, et sportlased väärivad konkreetset vastust, miks see juhtum selliseks kujunes. Minu arvates on alaliit näidanud korduvalt, et nad ei suuda anda endast parimat, et kaitsta sportlasi ja hoida kergejõustik dopingust vaba," lisas pettunud Miller-Uibo.