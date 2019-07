Selgus majas: Caster Semenya pole piisavalt naine, MM-il jääb võistlemata

Šveitsi kohus otsustas, et rahvusvahelise kergejõustikuliidu (IAAF) kehtestatud testosteroonipiirang on vähemalt praegu õiguspärane. Ravimeid võtmata ei mahu Lõuna-Aafrika Vabariigi jooksja etteantud piiridesse.

Semenya esindaja sõnul pole sportlane nõus medikamente tarvitama.

Juunis avaldas rahvusvaheline spordiarbitraaž CAS 163-leheküljelise raporti, kus on ära põhjendatud, miks CAS otsustas maikuus Semenya palvet IAAF-i nõue tühistada mitte rahuldada. Raportis on välja toodud, et Semenya on "bioloogiline mees" ning seetõttu nõustus CAS, et ta peab tarvitama testosterooni taset alandavaid ravimeid.

Raportis on ära toodud ka spordikohtus aset leidnud vestlused. Semenya sõnas kohtunikele, et tema nimetamine bioloogiliseks meheks teeb talle "rohkem haiget, kui ta oskaks sõnadesse panna". Raportist saab lugeda veel, kuidas Semenyat nimetatakse "bioloogiliseks meheks, kellel on naise suguorganid".

Vaidlus on edasi läinud Šveitsi ülemkohtus ja tänase otsusega sai selgeks, et kuni otsust pole välja kuulutatud, ei tohi Semenya ravimeid tarvitamata võistlustel osaleda.